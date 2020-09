Reagerer kraftig etter brustenging: - Jeg går langs plenkanten og skråningen her med hjertet i halsen

Nyheter

Grønørbrua ble mandag stengt for all trafikk og brua skal være stengt i fem måneder. Dette har fått beboere i Tverradkomsten til å reagere kraftig. I tverradkomsten har fortau på begge sider av veien, samt gangfelt, lenge vært et tema, men foreløpig har det ikke skjedd noe. Nå mener blant andre Marthe Maalø som er nærmeste nabo til Tverradkomsten og leder i sameiet Geilan, at det bør gjøres strakstiltak på stedet.