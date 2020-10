Enorm innsamlingsaksjon: Skoleelever sendte Skaun opp på topp 50 i landet

Vi sier jo ofte at det er vi voksne som skal lære barna ting, men i dette tilfellet tror jeg det er barna som har noe å lære oss.

Nyheter

Status etter søndagens store dugnad, TV-innsamlingsaksjonen, viser at Skaun er den femtiende beste kommunen i landet. Ca. kl 11.00 mandag var innsamlet beløp per innbygger 53,07 kroner. Dette gir en fin fjerdeplass blant fylkets 38 kommuner. I STs nedslagsfelt er det ingen i nærheten av et slikt resultat.