For andre gang på to år, er kommunedirektør Jan-Yngvar Kiel persona non grata (fra latin: ikke kjær person, mislikt, uvelkommen, uønsket person) i Skaun kommune. I 2019 var det daværende ordfører Jon P. Husby (Sp) som på eget initiativ forsøkte å kvitte seg med Kiel.