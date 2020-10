Nyheter

Kommunestyret avviste onsdag ettermiddag klagene som er kommet inn etter at samme organ i juni vedtok å ekspropriere rundt 37 mål av Randi Jacobsens eiendom på Fannrem. Jacobsen er den eneste av de elleve grunneierne som har sagt nei til å selge til travet slik at man kan realisere planene om en ny regiontravbane der Orkdal tråvpark ligger i dag.

I samme møtet ble kravet om lovlighetskontroll av ekspropriasjonsvedtaket avvist.

Sendes til Fylkesmannen

Mindretallet bestå av samme gruppering som hadde bedt om lovlighetskontoll, nemlig Rødt, SV og MDG. Disse har til sammen fire representanter.

Dermed blir klagene og kravet om lovlighetskontroll sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannen har nylig avslått tilsvarende klager og krav om lovlighetskontroll på vedtaket om reguleringsplan for travanlegget, og det vil være oppsiktsvekkende om Fylkesmannen skal komme til noen annen konklusjon denne gangen.

Fylkesmannen vil få sakene i fanget allerede i morgen, og leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen, Kjetil Ollestad, har uttalt til ST at behandlinga av sakene vil bli prioritert fra deres side.

Heftig ordskifte

Det var et heftig ordskifte da samme sak ble behandlet i formannskapet i forrige uke. Både Ivar Konrad Gangås og Torstein Larsen ga uttrykk for skuffelse over det de oppfattet som Randi Jacobsens «skifte av interesse»; fra ønske om å drive jord til et nei til tilbud om makeskifte, og et krav om å få en høyere takst enn de andre grunneierne har fått.

- Hun har gått fra å kjempe for matjord til å kjempe om mest mulig penger, uttalte KrFs Ivar Konrad Gangås forrige onsdag, og Torstein Larsen fulgte opp med å si at han var skuffet over Jacobsen.

Jan Grønningen fra Høyre reagerte sterkt på uttalelsene, og undret seg over at ordføreren ikke hadde klubbet ned Larsen og Gangås.

Spakere Gangås

I uka som har gått, har saken vært mye debattert i STs spalter og i sosiale medier. En av dem som reagerte, var Anne Mari Svinsaas (SV), som mente Gangås og Larsen burde be Randi Jacobsen om unnskyldning.

Da ST snakket med Gangås i forkant av kommunestyremøtet, fortalte han at han hadde invitert Jacobsen til et møte. Fra kommunestyrets talerstol sa han at de to hadde møttes mandag ettermiddag. Og det var en mye spakere KrF-politiker som omtalte saken denne gangen:

- Jeg må få be om å få være litt personlig. Jeg vil si noe om noe som glapp ut av min munn. Det er ikke alltid det passer seg å dele sine innerste tanker fra en offentlig talerstol. Om man er kommet i skade for å trå litt feil og såre andre, har jeg det ikke godt selv heller. Jeg er redd for å såre andre, og sendte en sms til Randi Jacobsen og ba om et møte. Mandag ettermiddag kom invitasjonen, og jeg ble veldig godt mottatt til en lang og god samtale. Jeg fikk sagt det som lå meg på hjerte, og jeg ser ingen hindringer for at vi ikke skal ha et godt forhold framover

Sjelegransking

Det var en langt mer kompromissløs Torstein Larsen som etterfulgte Gangås på talerstolen:

- Ordene som ble sagt i formannskapet, glapp ikke ut av meg. Dem mente jeg. Stort sett alt jeg sa, kan man lese i sakspapirene. Denne saken har vært behandlet på en korrekt måte. Jeg tror ikke det var noen som gikk til skrittet med å ekspropriere med et lett hjerte. Jeg tenker tilbake på junimøtet. Det var med en tung følelse jeg stemte for ekspropriasjon, sa Larsen som minnet om at han i dette møtet hadde tatt et oppgjør med ryktene om at Jacobsen egentlig var ute etter en høyest mulig pris.

- Så plutselig så det ut til at saken skulle løse seg til alles beste, ved at hun ble tilbudt god erstatningsjord i området. Så kom beskjeden om at makeskifte ikke var aktuelt. Jeg ble dypt skuffet. Jeg har aldri reist tvil om enkeltmenneskers motiv, jeg har tvert imot trodd på personen. Med dette som bakgrunn ble jeg skuffet, og jeg forbeholder meg retten til å uttrykke det. Svinsaas mener jeg burde vært klubbet ned, til tross for at hun ikke var der. Jeg har foretatt sjelegransking, men klarer ikke å finne noe jeg trenger å be formannskapet og Randi Jacobsen om

- Uheldig

Mona Størdal fra MDG tok Jacobsen i forsvar, og sa hun hadde reagert på uttalelsene i ST.

- Hun er oppriktig og ærlig opptatt av matjorda si. Men så har flertallet her bestemt at hun må gi slipp på den. Som grunneier ville jeg gjort akkurat det samme.

Kjell Rønningsbakk (SV) tok opp måten kommunestyret omtalte innbyggere:

- Alle sakene vi behandler, angår folk utenfor. De har ikke talerett her. Folk skal slippe at det settes kjennetegn på innbyggere, for eksempel at vi er skuffet over dem. Det tror jeg vi er tjent med i framtida.

- Ført bak lyset

Debatten ble avsluttet av Helge Ringli (Frp). Han lot ikke til å ta Rønningsbakks oppfordring ad notam:

- Nå håper jeg det er siste gangen vi har travsaken på bordet i denne salen, sa Ringli som gikk så langt som til å si at Jacobsen hadde ført kommunestyret bak lyset:

- Da hun fikk tilbud om annen jord, var hun ikke interessert. Det var ikke jorda som var viktig, men å få opp prisen. Da det viste seg at det ikke var interessant med erstatningsjord, føler jeg meg skuffet og forsøkt ført bak lyset av Jacobsen.