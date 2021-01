- I dag har jeg vært ute og filma sola

Nyheter

Navn: John J. Storholt

Bor: Rindalsskogen

Jobber med: Uføretrygdet, driver som pressefrilanser på hobbybasis

Hva gjør du akkurat nå?

- Nå ligger jeg og hviler. Jeg hviler middag hver dag, det er ganske viktig. Ellers har jeg drevet og filma sola i dag. Jeg har laga en timelapse-video, som viser to timer i løpet av 13 sekunder. Denne har jeg akkurat lagt ut på Facebook.

Hva serverer du når du har venner på besøk?

- Kaffe.

Hvor drar du helst på ferie?

- Det må bli til hytta vår ved Tiåvatnet, som ikke ligger så fryktelig langt unna den gamle setergrenda Snausen. Der trives vi godt!

Hva leser du?

- Nei, det er lite. Jeg leser litt når jeg sitter ved PC-en. Jeg burde vel egentlig lest mer, men det blir ikke gjort.

Hvorfor bor du der du bor?

- Jo, det er fordi vi tidligere bodde på Storholt utistu. Så byttet vi med sønnen min, Kjetil Storholt. Han fikk gården og vi overtok en villabolig cirka 200 meter unna, som han hadde begynt å bygge. Passet godt for oss to. Vi flyttet inn her i 2010.

Hva gjør du på fritida?

- Nå har jeg fritid hele tiden, så jeg går turer til kvelds og på morgenen, og så er jeg pressefrilanser. Ellers har jeg alltid noen filmprosjekter på gang. Jeg har mange planer, en god del av dem går i vasken, men noen blir det jo faktisk noe ut av.

Din favorittpolitiker?

- Nå er jeg ikke så veldig politisk av meg, akkurat. Hva skal jeg si der? Nei, jeg har egentlig ikke det.

Hva opptar deg for tida?

- Det er jo denne koronatiden og prøve å passe meg, så jeg ikke blir smittet. Det er prioritert nummer én. Jeg har en lungesykdom, som gjør at jeg må prøve å holde meg unna så godt som mulig. Men så lenge tar forholdsregler på det, så går det veldig godt.

Hvordan holder du deg i form?

- Jeg går tur med Chris Rea, som er vår Shetland sheepdog. Vi går cirka en mil om dagen, fordelt på de to turer. Nå på lørdag var jeg også på årets første skitur.

Ditt favoritt turmål?

- Jeg går for det meste innover til Tifjellet eller Snausen. Særlig Snausen synes jeg er et bra turmål, for der er det fine veier innover. Det området byr på fint turterreng for familiefolk og folk som ikke bare vil på toppturer.

Noe du drømmer om å få gjort i livet ditt?

- Jeg har mange filmprosjekter på gang, som jeg drømmer om å få ferdigstilt. Det er det jeg driver mest med. Jeg har investert i ganske proft utstyr i den forbindelse, noe som har kostet meg en del, så den koronatiden var ikke akkurat kjærkommen. Jeg har investert rundt 60 000 kroner på studio, kamera og så videre.

Hvis du skulle valgt en annen jobb, hva ville du jobbet med da?

- Jeg liker veldig godt media. Jeg begynte som vær-reporter for NRK Møre i 1984. Siden har jeg laget mange små snutter fra Rindal gjennom årenes løp, som har blitt spilt av på radio.

Hvis du skulle reist bort for ett år, hva ville du savne mest?

- Det må bli klimaet, for vinteren er jeg veldig glad i. Jeg trives godt når det er rundt fem minus ute. Det er kjempefint ut nå, også! Det passer veldig godt for lungesystemet mitt. Jeg bruker en kuldemaske, så det ikke skal bli altfor kaldt. Er det 20 minus ute, blir lufta jeg puster inn gjennom maska ni plussgrader.

Hva angrer du mest på?

- Det er ikke så mye jeg går rundt og angrer på. Det som er gjort, det er gjort.