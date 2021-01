Den gode tanken som ble til Vanntanken

Nyheter

I 2006 satt noen kvinner og menn fra foreninga Humor og Galskap rundt et bord og spekulerte på hvordan de kunne hjelpe noen, uten at det gjorde synlige utslag på lommeboka til folk. En av dem som var til stede var Svein Waade. Han begynte å regne på hva det vil utgjøre i løpet av et år dersom hver enkelt hemnværing ga 10 kroner per uke til et godt formål.