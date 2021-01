Varslet om trakassering - må betale 300 000 kroner i erstatning

Nyheter

En arbeidstaker som er bosatt i Orkland sendte tidlig 2019 et varsel til ledelsen ved St. Olavs Hospital, der hun mente seg utsatt for kritikkverdige forhold ved den gjeldende enheten. Dette har bakgrunn i en omstillingsprosess fra 2016, der arbeidstaker i følge St. Olavs hospital ikke hadde den nødvendige kompetansen for å arbeide på dagtid.