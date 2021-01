Nytt bibliotek til inntil 27,5 millioner

Nyheter

Formannskapet i Heim skal tirsdag ta stilling til om de går for rådmannens tilråding om nytt bibliotek på Kyrksæterøra. Dette blir et tilbygg til Kulør'n inn mot Hasselveien, og har ei investeringsramme på inntil 27,5 millioner kroner. Dette krever et låneopptak på 22 millioner kroner.