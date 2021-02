Nå har Heim tatt stilling til munnbindpåbudet

Nyheter

Heim kommune vedtok egen forskrift for smitteverntiltak i formannskapet 30. desember. Blant annet inneholdt forskriften en bestemmelse om munnbindpåbud på butikker og kjøpesenter. Rådmannen har siden den gang bruk sin fullmakt til å forlenge påbudsperioden, med varighet til og med 3. februar. Det vil si at kommunen i dag måtte ta stilling til om påbudet skulle forlenges. I saksframlegget i dagens formannskapsmøte skrev rådmannen at forskriften anbefaltes forlenget med én uke, til og med 8. februar.