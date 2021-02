Akutthjelp til skole: - Det er helt uhørt å gjøre det på denne måten

Nyheter

Det var i oppvekstutvalget i Orkland at politikerne tirsdag denne uka fikk en hastesak i fanget. Uten at saken sto på saklista, ble det under møtet fremmet forslag om å bevilge et engangsbeløp på 300 000 kroner til Meldal barne- og ungdomsskole. Pengene vil gå til å dekke ei stilling ut skoleåret.