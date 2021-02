Overgrep mot unge jenter: Tiltalt for 40 forhold

Nyheter

En mann i 40-åra bosatt i STs nedslagsfelt møter mandag i Sør-Trøndelag tingrett, tiltalt for en rekke overgrep mot jenter i alderen fra 14 år og oppover til under 18. Ifølge tiltalen, som er utferdiget av førstestatsadvokat Bjørn Soknes hos Statsadvokatene i Trøndelag, er i alt 40 straffbare forhold opplistet.

- Det er satt av ei uke til saken, da vi snakker om et høyt antall jenter, sier Bjørn Soknes til ST.

Veldig seksualisert språk

En rød tråd i hele tiltalen er at tiltalte har brukt falsk identitet og oppgitt en langt lavere alder enn sin egentlige når han har kontaktet tenåringsjentene på ulike elektroniske plattformer. Han har blant annet instruert dem til å ta intime bilder og/eller videoer og utføre handlinger med seg selv som tilsvarer seksuell omgang.

Han står videre tiltalt for flere tilfeller av seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd ved å få jenter til å ta bilder av seg selv, helt eller delvis nakne, og for å være i besittelse av bilder som seksualiserer barn under 18 år.

Det er også et felles trekk i tiltalepunktene at den kommunikasjonen som har vært ført med jentene, har et veldig seksualisert innhold.

Ikke forvaring

Sakens omfang har gjort etterforskninga utfordrende.

- Det har vært ei omfattende, krevende og langvarig etterforskning. Når det er sagt, har politiet likevel jobbet raskt, sier Soknes.

Et annet forhold som har gjort etterforskninga enda mer krevende, er det faktum at tiltalte har brukt ulike identiteter.

- Dette har gjort etterforskinga vanskeligere og spesielt utfordrende.

Mannen har erkjent straffskyld, men saken vil ikke bli avgjort ved tilståelsesdom.

- Han har erkjent straffskyld, men oppfyller ikke vilkårene for tilståelsesdom fordi han i dag ikke klarer å skille de ulike fornærmede fra hverandre.

Soknes sier at det ikke vil bli lagt ned påstand om forvaringsdom.

- Jeg skal selv ikke være aktor i saken, og ønsker ikke å kommentere straffpåstand, sier han.

I varetekt

De fornærmede slipper å møte i retten.

- Her er det snakk om at de avgir sine forklaringer i tilrettelagte avhør eller videoavhør, forteller Soknes.

Første dag av rettssaken vil gå med til tiltaltes forklaring, og han vil i løpet av uka bli konfrontert med hvert enkelt punkt i tiltalen. I tiltalen tas det forbehold om at bistandsadvokaten legger ned påstand om oppreisningserstatning til de fornærmede.

Mannen som står tiltalt, har sittet i varetekt helt siden han ble pågrepet av politiet i mai i fjor.