TV-seere mister kanaltilbud: — Dette er ganske normalt

Nyheter

Internett, TV og strømleverandøren Sodvin på Kyrksæterøra gikk for noen uker siden over fra Telenor til Telia som leverandør av TV-signaler til sine bredbånds- og kabelkunder. Dette skulle gi et bedre tilbud, men nå mister kundene alle kanaler som Nent Group leverer. Det gjelder blant annet TV3, V4 (tidligere Viasat 4) og strømmetjenesten Viaplay, om du har sistnevnte via Telias løsninger.