Hjemmekontorets tidsalder

Nyheter

Er du ansatt på kontor har du i året som har gått sikkert erfart noe du vanligvis forbinder med et sykt barn eller andre uforutsette hendelser; hjemmekontor. Både kommunal og privat sektor har gjennom året som har vært brukt hjemmekontor som verktøy for å redusere smittefaren. Det har hatt sine fordeler og ulemper. Mange har pekt på økt produktivitet, fleksibilitet og frihet som noen av fordelene, mens på den negative siden finner vi savn av sosial kontakt, økt sjanse for å bli forstyrret og dårlig tilrettelegging. De fleste enes derimot om at vi kan få se mer av dette i fremtiden. Også lederen i Heim næringsforum påpeker dette, og det er en opplagt Mari Westad vi møter.

Eller, møter og møter. Vi, som mange andre i denne rare tiden, møtes digitalt. Gjennom skjermen kan vi både se og høre lederen for Heim næringsforening, og slik har hverdagen vært for mange kontoransatte rundt om i landet i året som har gått.

— Det er mange som har kalt dette et globalt eksperiment, og noe som har fått ledere og ansatte til å spørre seg om det faktisk er sånn at vi må klokke inn klokken åtte og dra klokken fire. Kanskje er det på tide å tenke nytt? Ta med at for eksempel reisetid som reduseres betraktelig, så er det ikke rart at spørsmålet stilles.

Mye dødtid

Hun nevner et prakteksempel på ting man unngår med hjemmekontor. Hun er bosatt i Valsøyfjord, og det tar henne rundt en time å kjøre inn til kommunesenteret Kyrksæterøra. Dit kan hun kjøre for et møte som varer i eksempelvis 30 minutter, og så er det bare å sette seg i bilen og kjøre tilbake. Et stort misbruk av tid, mener Westad. Hun peker også på at enkelte forskere har funnet ut at produktiviteten øker på hjemmekontor.

— Organisasjonspsykolog og forsker Adam Grant har forsket på hjemmekontor, og han peker på at vi må differensiere mellom produktivitet og kreativitet. Produktiviteten til mange har økt på hjemmekontor, med færre forstyrrelser. Det har jo lenge vært en motebølge, der åpent kontorlandskap har vært svaret på det meste. Når folk må sitte med mange andre er det klart det blir forstyrrende, sier Westad engasjert.

Sånn sett er hjemmekontor en fordel, om barna er på skole og partner er på sin jobb. Slik har det ikke alltid vært under pandemien, og med stengte skoler og dårlig nett har mange kommet dårligere ut av situasjonen enn andre.

— Grensen mellom jobb og fritid kan viskes ut, noe spesielt selvstendige næringsdrivende har pekt på. Vi ser også et stort kjønnsskille i spørsmålet om hjemmekontor. Forskning viser at det har vært en tendens til at flere mødre enn fedre har opplevd å bli både barnehagelærer, femteklasselærer og vanlig arbeidstager samtidig. De har nok ikke opplevd den helt store produktiviteten, sier Westad som i tillegg peker på et annet kjønnsskille.

Kjønnsskille

Det er nemlig svært ofte kvinner som jobber i serviceyrker. Dette understøttes av 2020-statistikken fra Statistisk sentralbyrå, som sier at 13,1 prosent av den totale mannlige arbeidsstokken jobbet i salgs- og serviceyrker, mens hele 30,3 prosent av den kvinnelige arbeidsstokken er sysselsatt innenfor disse yrkene. Det gjør at mange ikke får hverken fordelene eller ulempene med hjemmekontor, da disse yrkene som oftest krever at man er på «plass».

— Enkelte har uttrykt bekymring for om vi får et klasseskille, med fagarbeidere på den ene siden, og akademikere på den andre. Jeg tror at problemstillingen bør luftes, og at vi alle må henge med. Tiden er overmoden for å være innovativ, og for ledere er det kjempeviktig å gå i dialog med de ansatte, og ikke minst anerkjenne at det er store individuelle forskjeller, sier hun.

Hun håper at folk flest har fått øynene opp for de som har stått i frontlinjen under pandemien.

— Forhåpentligvis har Ola Nordmann fått øynene opp for vaskere, sykepleiere og andre tjenesteytende næringer i førstelinjen, men det er ikke de som løftes frem, og kanskje får vi et tydeligere klasseskille om de går glipp av godene med hjemmekontor og fleksibiliteten det gir, undrer Westad.

Individuelle behov

At det er store individuelle forskjeller, har hjemmekontorets tidsalder vist. Noen trives godt på kontoret, mens andre blomstrer alene. Dette må fremtidens kontor legge til rette for, mener Mari Westad. Hun understreker at en gruppe ansatte ikke er en homogen gruppe, og at dette er viktig å ha med seg for fremtidens ledere. Samarbeid er stikkordet.

— Dette krever et godt samspill mellom alle arbeidstagere og ledere. Kanskje kan kontoret være plassen der du møter resten for å være kreativ, mens du kan være produktiv hjemme. Individene kan kanskje selv få bestemme over egen arbeidshverdag, men mange har pekt på at de savner samspillet i denne hjemmekontoriden. De kreative ideene popper opp i møte med andre mennesker, og spontanitet skjer best i felleskap. Så det er mange ting som spiller inn i hvordan det blir i fremtiden, forklarer Westad.

Selv tror hun det blir en hybridmodell, der de individuelle behovene kommer først.

— Jeg syns dette er veldig interessant, for både folk og forskning er uenige. Jeg har tro på en slags hybridmodell, der man kartlegger de individuelle behovene til hver enkelt ansatt. Dette er uansett noe ledere må ha i bakhodet; hvordan kan jeg gjøre ansatte mer produktive og lykkelige, og hvordan kan jeg tiltrekke meg flere talenter inn i bedriften. Kanskje vi, i lys av pandemien, kan tenke nytt både med tanke på kontorlandskap og effektivitet, sier hun, og gir oss en liten historieleksjon.

— Det moderne kontoret dukket opp under den industrielle revolusjonen, så når det er så gammelt, er det kanskje på tide å tenke om vi kan forandre noe, og gjøre ting annerledes?

Digitalt spark bak

Heim næringsforening har hatt et par spørreundersøkelser i løpet av pandemien, der bedriftene har blitt spurt om hvordan de har løst dette med hjemmekontor.

— Vi så at mange valgte å gå tilbake til kontoret, men det har også noe med at vi har vært heldige her og ikke hatt noe smitte å snakke om. Næringslivet har ellers fulgt nasjonale retningslinjer, og flere bedrifter har holdt åpent for ansatte, men stengt for de daglige, fysiske kundemøtene.

Ingenting er så vondt at det ikke er godt for noe, og selv Mari Westad har lært seg noe nytt under pandemien. Og det av selveste ordfører Odd Jarle Svanem.

— Alle fikk seg et digitalt spark bak, og spesielt offentlig sektor. Folk som aldri har brukt noe form for digitale løsninger har blitt kløppere på blant andre Teams (videotjeneste, journ.anm). Det var faktisk ordføreren som lærte meg at det går an å rekke opp hånda digitalt, og det viser et digitalt skifte. Det kommer alltid noe godt ut av slike ting, og det får være en oppfordring til næringslivet; hvilke muligheter ser de for fremtiden, undrer lederen av næringsforeningen i Heim kommune.

Hun legger til enda en utfordring i den digitale hjemmekontortiden, nemlig nyansettelser. Det trenger nemlig ikke å være like enkelt å komme til en ny arbeidsplass, der en ikke kjenner hverken kultur, intern sjargong og rutiner. Blir du da satt bak en skjerm uten å treffe de andre kan det bli tungt, sier Westad.

— Nyansatte trenger mer oppfølging i en slik periode. Klart det er en utfordring å være nyansatt, og så er alt du får en klapp på skuldra, arbeidsinstruks og en datamaskin. Lykke til, liksom. Nei dette har vært og er utfordrende for mange, det skal man ikke kimse av. Vi vet ennå ikke de langsiktige konsekvensene av dette, og kontoret er viktig for å bygge kultur og identitet, sier Westad.

Nyansatt i koronatiden

Dette bekreftes av Hildur Hestnes. Hun ble ansatt som næringsrådgiver i Heim kommune i september 2020. Da gikk hun ut i avisa og sa at hun så frem til å bli kjent med næringslivet.

— Jeg gleder meg virkelig til å reise rundt å besøke bedriftene, det er et så stort mangfold nå, sa Hildur den gang da.

Nå ble det ikke helt slik, og Hestnes måtte, som så mange andre, finne frem hjemmekontor-pulten.

— Jeg var jo kjempeglad for å komme i gang med en ny og spennende jobb. Nå var ikke landskapet helt ukjent for min del, men jeg gledet meg så mye til å ut å treffe bedriftene, og var for så vidt i gang med det. Men så ble det forverring utover høsten, og det ble til slutt bare å glemme å besøke folk, bli med på aktiviteter og lignende, sier hun i dag.

Heller ikke på det vanlige kontoret ved rådhuset på Kyrksæterøra ble det slik hun hadde tenkt.

— Jeg har ikke blitt nedrent av folk nei. Med et lite unntak av de som starter opp nye bedrifter, søker næringsfond og så videre. De har fått tips og triks ansikt til ansikt. Ellers kjenner jo jeg som alle andre at det begynner å butte litt imot, men jeg skal ikke klage. Jeg har jo jobben min, men det er mange som sliter rundt omkring nå, tror jeg.

Mange krokete rygger

Hun har erfaring med å jobbe hjemmefra, så for henne var ikke det helt store sjokket å måtte ty til kontorpulten hjemme. Helt gunstig er det imidlertid ikke.

— Det er mange krokete rygger over kjøkkenbordene rundt om, tror jeg. Teams-møtene er heller ikke bestandig like fantastiske, for å si det slik. Det er fremdeles litt merkelig å snakke med folk på en skjerm, og det tekniske henger ikke alltid på greip. På større møter og seminar er det også lett å bare droppe ut fra møtet, noe som kan virke uhøflig. Det er kanskje en liten ukultur, undrer Hestnes.

Hun er spent på hvordan det blir i fremtiden, og spesielt etter et slikt år, men hun understreker at konstant bruk av hjemmekontor ikke er bra for noen.

— På en måte er det positivt, for du får en gylden anledning til å konsentrere deg, og det kan kanskje være slik at en blir mer produktiv. Er du småbarnsforelder og barna er på skolen så går det jo fint, men er skolen stengt, slik den har vært i perioder, er det nok så ymse hva man har fått gjort. Det blir veldig spennende å se hvordan det blir fremover. Det kan jo hende at arbeidsgiver får et større ansvar for det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet også på hjemmekontoret, og hvor langt skal da arbeidsgivers ansvarsområde rekke? Det kan bli et spørsmål, forklarer Hildur Hestnes.

Hun har fremdeles ståltro på at det aller beste er å møtes ansikt til ansikt. Siden hun allerede kjenner til området hun har ansvar for har det ikke vært den aller største utfordringen for henne personlig, men hun gleder seg til en normal hverdag.

— Som nyansatt er det langt fra optimalt med hjemmekontor. Har du jobbet en stund i en bedrift så kjenner du folka, vet hvem du skal kontakte og lignende. Er du ny så blir en straks mer usikker, og da blir det vanskeligere. Det er noe med å treffe folk, fjes til fjes, avslutter hun.

Så får fremtiden vise om det faktisk er slik at «borte bra, men hjemme best».