Vaagland krever byggestans for brakkerigg

Nyheter

Einar Vaagland (Halsalista) skriver i et leserinnlegg i dagens ST at Heim kommune, med øyeblikkelig virkning, må innføre byggestans for brakkeriggen på Valsøya. Vaagland mener at vedtatte trafikksikkerhetstiltakene ikke er gjennomført, og han ber samtidig kommunen undersøke hvordan brakkeriggen nå fremstår som innflyttingsklar før en byggetillatelse er gitt.