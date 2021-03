En fjerdedel av elevene sier at de mobbes: – Ikke overraskende for oss

Nyheter

Elevundersøkelsen arrangeres i regi av Utdanningsdirektoratet, og er obligatorisk for 7. og 10. trinn. Fra skolene i Skaun, svarer 25 prosent av elevene på sjuende trinn på Børsa skole, at de blir mobbet.

– Dette er alvorlige tall for oss på Børsa skole. At så mange av elevene på et trinn føler seg mobbet, tar vi selvfølgelig på største alvor. Det er tatt tak i resultatene fra undersøkelsen, og det er gjennomført mange tiltak, både på klassenivå, gruppenivå og individnivå, sier rektor ved Børsa skole, Solveig Øiaas.

Med mobbing menes elever som føler seg mobbet av medelever, digital mobbing og/eller mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. I tillegg til den anonyme elevundersøkelsen, har Børsa skole gjennomført Spekterundersøkelsen, som er en ikke-anonym undersøkelse.

– Derfor var ikke resultatet på elevundersøkelsen overraskende for oss. Spekterundersøkelsen gjør at vi kan følge opp på en annen måte, siden vi vet hvem som har sagt hva. Vi har et godt bilde av hva som ligger bak tallene, og det gjør det lettere for oss å sette igang tiltak når vi vet hva dette handler om.

Har tatt tak

For Børsa skole er dette en økning siden forrige elevundersøkelse. I skoleåret 2019-20 var antallet elever som følte seg mobbet, mellom én og fire. I skoleåret 2018-19 svarte ingen elever at de følte seg mobbet.

– Også i Spekterundersøkelsen er det elever som sier at de blir mobbet. Noen få forteller at det skjer jevnlig, og noen flere sier at det skjer noen få ganger i måneden. Dette er uansett alvorlig, og det er opplysninger som skolen har tatt tak i, blant annet ved å igangsette aktivitetsplaner det det har vært nødvendig. Spekterundersøkelsen er også fulgt opp med elevsamtaler og observasjoner på trinnet.

Ifølge Øiaas er det nylig gjennomført ny Spekterundersøkelse, som analysere og følges opp av lærere.

– Vi ser heldigvis at flere av de elevene som i høst meldte om mobbing, svarer annerledes denne gangen. Samtidig er vi alltid forberedt på at vi får andre saker å jobbe med etter en slik undersøkelse.

- Følger med

Spekterundersøkelsen er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse.

– Resultatene følges opp med elevsamtaler og drøftinger mellom kontaktlærere og skolens ledelse. Ved behov igangsettes systematisk observasjon på trinnet i etterkant. Undersøkelsen følges opp med foresatte, når dette er nødvendig. På denne måten har vi et godt bilde av hva som rører seg i elevgruppene. Vi avtaler møter med foresatte dersom noen har mistanke om at det foregår mobbing. Det er aldri hyggelig å høre at elever ikke har det trygt og godt på skolen, og vi har lav terskel for å skrive aktivitetsplaner for enkeltelever.

- At Spekterundersøkelsen viser noe annet, gjør det at du stiller spørsmålstegn ved beregningsmåten i Elevundersøkelsen?

– Nei. Elevene har svart det de har svart, og når man legger sammen svaralternativene kommer man fram til et tall. 25 prosent er et svært høyt tall. Spekterundersøkelsen gir oss mulighet til å forstå tallene, og der kan vi se hvordan elevene har svart. Det gir oss mulighet til å snakke med den enkelte elev på en annen måte enn det elevundersøkelsen gjør, fordi den er anonym og har færre spørsmål som omhandler selve klassemiljøet.

- Ikke «mobbeklasse»

Øiaas beskriver Elevundersøkelsen som et øyeblikksbilde, mens Spekterundersøkelsen gir et bedre bilde av det som foregår.

– Det er skrevet aktivitetsplaner på noen av elevene. De fleste sakene er ikke tradisjonelle mobbesaker, men er mer konflikter mellom enkeltelever. Det er uansett elever som sier at de ikke har et trygt og godt skolemiljø. Uavhengig av hva det skyldes, så har skolen plikt til å gjøre noe med det. Vi er ikke bekymra for klassemiljøet på 7. trinn. Vi mener at vi har rutiner som gjør det mulig for oss å avdekke uheldige forhold i elevgruppa, selv om det denne gangen ble dårlige tall for dette trinnet.

- Er du overrasket over at 25 prosent av elevene sier at de har blitt mobbet?

– Nei, ikke denne gangen. Vi hadde 9a-saker som vi jobbet med da elevundersøkelsen ble gjennomført, og det er klart at dette har virket inn på resultatet for klassen. Det er fort gjort å tenke at dette er snakk om en «mobbeklasse», men det er det ikke. Det er tatt tak i det som elevene har fortalt om, og sakene er håndtert etter regelverket.

Ungdomsskolen

I tiende trinn på Skaun ungdomsskole svarer 8,6 prosent av elevene at de blir mobbet. Dette er en økning på 0,6 prosentpoeng fra forrige skoleår.

– Elevundersøkelsen er aller viktigst som en ting som vi drøfter på klassenivå. Det som er viktig for oss, er å fange opp mobbing som er synlig i klassene. Dette er tall som svinger litt opp og ned. Tallet er på et ganske lavt nivå, og det er vi glad for. Det betyr at de aller fleste trives godt, samtidig er det ikke null, og det betyr at det er enkeltelever som har det vanskelig. Det er noen elever for mye. Det er ikke nødvendigvis gode nyheter fordi det er lave tall, for det kan være tunge årsaker som ligger bak, sier rektor ved Skaun ungdomsskole, Erlend Moen.

- Må man bare akseptere at noen blir mobbet, eller er det akkurat det man ikke skal; altså ikke akseptere at noen blir mobbet?

– Det er nullvisjonen vi jobber mot, og det er realistisk. Mobbing er ikke normalsituasjon, men et worst case scenario, som vi ikke kan ha. Det er ikke greit å tenkte at det er noe som må være her. Samtidig vet vi at arbeid med mobbing ikke er et fenomen man kan sette to streker under svaret på; det er hardt arbeid hele tida som vi aldri blir ferdig med. Vi som skole må erkjenne når det skjer, men aldri akseptere at det skjer.

- Vi vet at det skjer

ST har tidligere skrevet om ordskiftet i Orkland, der politikere og skoleledere i hvert fall ikke er entydige i at mobbetall bør nå offentligheten, blant annet i fare for at en skole skal få et mobbestempel på seg. Moen sier til ST at han har møtt skoleledere som har vært opptatt av å omtale sin egen skole som «mobbefri skole».

– Da har jeg tenkt at dette stemmer ikke, og det er ikke lurt å kommunisere det slik, men jeg tror ikke det ligger vrang vilje bak. Vi vet nok om dette til å si at vi vet at det skjer. Sier vi at mobbing ikke skjer, så mister vi litt blikket, og det er farlig. Jeg opplever det ikke slik i Skaun, at vi mister blikket på det. Det vi må si er at vi vet at dette skjer, og at vi må håndtere det når det skjer, for hvordan ellers skal foresatt og elever få tillit til arbeidet vi gjør.

- Så du syns det er viktig at tall som dette kommer ut?

– Ja, jeg syns det er helt greit å være åpent om det. Men det er svært små utslag fra år til år. Det viktigste er ikke sammenligning mellom skoler, men hvordan den enkelte skoler fanger opp ting, og forsøker å bedre sin egen praksis. Elevundersøkelsen er også et godt verktøy for å følge utvikling over tid.

Bedring på Buvik skole

Sjuende trinn på Buvik, Jåren-Råbygda, Viggja og Venn skoler, har også deltatt i undersøkelsen. På Viggja har ingen svart at de føler seg mobbet. På hver av Buvik, Jåren-Råbygda og Venn skoler har mellom én og fire elever svart at de føler seg mobbet. Av hensyn til personvern kan ikke Utdanningsdirektoratet oppgi det spesifikke antallet.

ST har skrevet flere artikler om mobbing ved Buvik skole. I mai ble det klart at Hans Joar Lervik skulle ta over som ny rektor ved Buvik skole fra høsten 2020, etter at Astrid Eggen gikk av. I ansettelsesperioden ble Lervik informert om blant annet tilsynet som Statsforvalteren hadde gjennomført på skolen, og sa den gang at han skulle bruke sommeren til å sette seg inn i mobbesakene som ST har skrevet om.

– Det jeg tok med meg var saker jeg hadde lest om i media, med foreldre som ikke var fornøyd samt Statsforvalteren. Jeg var spent på hva dette var. Etter at jeg starta i jobben, har jeg kommet mye mer konkret inn i det. Jeg vet ikke hva som har skjedd i forkant, men det har vært jobba godt i etterkant. Vi har hatt et godt samarbeid med Statsforvalteren om bedring av rutiner, strukturer og varsling når noe skjer, så jeg kom til en skole som hadde det mye bedre på stell enn den jeg kom fra i Trondheim. Dette fokuset har gjort noe med skolen vår, og dette arbeidet har vi videreformidla til de andre skolene i Skaun, sier Lervik.

- Hvilket inntrykk har du i dag av det som i tidligere ST-saker kan beskrives som «mobbekultur» på Buvik skole?

– At det er utrolig mange voksne som er gode på å balansere dette mellom fasthet og omsorg. God klasseledelse, som gjør at jeg ser at veldig mange unger har det bra. Så vet jeg også at det er utfordringer på alle trinn, både med tanke på manglende inkludering, språkbruk, og adferd. Men jeg føler vi har systemer på plass til å ta tak i, og gjøre noe med det.

- Betyr dette at skolen greier å hjelpe de fleste, men sliter med å hjelpe noen få?

– Det er noen elever vi som skole sitter litt alene med. Det er for få tiltak utenfor skolen. Vi er ikke utdanna på den biten, men BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, journ.anm.) mener at de likevel skal være på skolen. I Spekterundersøkelsen uttaler noen få at de blir mobbet av voksne. Da snakker de med andre utenfor skolen, og da snakker de om dette er mobbing eller om det er noe annet. Når jeg har snakket med dem, sier de til meg at det kanskje ikke er mobbing, men at de har blitt irritert for at læreren har bedt dem om å komme inn. Da er det viktig å ha rutiner på plass slik at vi forstår hva som skjer, og kan iverksette de riktige tiltakene.

Merker forskjell

Lervik sier han i løpet av ett skoleår merker en forskjell.

– Sammenligner du med sjuende trinn her som har deltatt i Elevundersøkelsen, så ser jeg en merkbar forskjell fra høst til vår med tanke på ro i klassen, og rammer rundt elevene. Det er tydelig at lærerne har jobba godt gjennom året. Det er godt å kjenne på. Jeg har opplevd en positiv endring på dagens sjuende trinn. Her har også foreldrene kommet med nyttige innspill til skolen.

- Er det noe spesifikt dere skal jobbe med i tida fremover?

– Det er noe vi scorer dårlig på i Elevundersøkelsen, blant annet dette med elevmedvirkning. Å gjøre elevene til en større del av planlegging, vurdering og opplæring, og det er noe vi skal ta med oss videre.