Klart for direktesending og påskequiz: — Alle kan delta

Nyheter

Ingen påske uten quiz, og denne gang drar Avisa Sør-Trøndelag i gang en direktestrømmet versjon, med journalist og selverklært quizmaster Geir Inge Fiske i spissen.

Mange fikk nok øynene opp for Geirs lille karantenequiz, som Fiske startet opp da pandemien slo inn over landet i fjor. ST omtalte saken i fjor vår, og Geir Inge loddet blant annet ut en vandre-dorull, som til alt overmål ble vist frem direkte på NRK. Flere tusen fra hele landet deltok på karantenequizen, som rullet og gikk gjennom 2020.

Overtenning fra start til slutt

Nå er han altså klar med ny quiz, onsdag før skjærtorsdag.

— Karantenequizen var et eventyr, rett og slett. Det hele startet opp med at jeg lagde en liten direktestrømmet quiz for de nærmeste, men så tok det helt av. Det ble vel med rundt 1800 deltagere på det meste, noe som er helt vilt med tanke på at jeg kun sender via en telefon fra «furterommet», mens quizen ruller og går på skjermen i bakgrunnen, sier Fiske.

Etter jul ble han ansatt som journalist i Avisa Sør-Trøndelag, og det medførte en pause for karantenequizen. Nå er han altså tilbake, og denne gang under Avisa STs paraply. Det meste skal imidlertid være som det var.

— Dette har jeg savnet, og det kommer til å bli varierte spørsmål for enhver smak. Jeg kjører på i kjent stil, noe som vanligvis betyr overtenning fra start til slutt. Dette skal være en trivelig stund, der alle kan delta. Vi trenger kanskje noe sånt i denne tiden, og jeg lover god, uhøytidelig stemning, smiler Fiske.

Direktesending

Det hele braker løs direkte på Avisa Sør-Trøndelags facebookside førstkommende onsdag klokken 21:00. Da gjelder det å sitte klar med to enheter, understreker Fiske.

— Du må ha to enheter. Én for å se meg, og en annen for å svare på spørsmålene via appen Kahoot. Dette er såre enkelt, til og med min mor greier å delta, ler Fiske, som også lokker med premier.

— Det blir nok en skikkelig premie til førsteplassen, og noen uttrekkspremier til de som deltar, men jeg understreker at det kun er plass til 2000 deltagere på Kahoot, og det hadde vært gøy om vi kunne slått deltagerrekorden fra før, jubler han.

Geirs store påskequiz ser du direkte på våre facebooksider, eller på våre nettsider avisa-st.no onsdag 31. april klokken 21:00. Det er helt gratis å delta.