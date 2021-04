Protesterer mot byggeplaner

Nyheter

Halsa Historielag risikerer å miste store inntekter dersom Kristian Fjelnset og selskapet Aktiva Råd og Regnskap får godkjent planene om å bygge seks fritidsboliger i strandsonen i et område like nord for Otnesbrygga. Et eksisterende naust er også planlagt ombygd til fritidsformål.