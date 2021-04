Nå vil Telenor gi Sigve fiber: — Fantastisk, og litt merkelig

Nyheter

— Nå er vi i gang med et fiberprosjekt i området. Vi har startet salget, og alle innbyggere skal ha fått et brev. Vi vet av erfaring at mange kaster slike brev, fordi de tror det er reklame. Normalt gjennomfører vi dørsalg i slike prosjekter, men dette avventer vi på grunn av koronaen, i samråd med kommunen. Men salget er i gang, og vi kommer til å starte utbygging av fiber til Ingdalen så snart vi har nok slag i området. For å komme raskest mulig i gang, oppfordrer vi potensielle kunder til å registrere seg på Telenors hjemmeside, sier moderniseringsdirektør i Telenor, Arne Quist Christensen.