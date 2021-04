Én kjøretur utløste tre tiltalepunkter for fyllekjører

Nyheter

En mann i 40-åra bosatt i Heim kommune, må møte i Trøndelag tingrett for å svare for et tilfelle av fyllekjøring i juni i fjor. Mannen kjørte bil midt på natta med en alkoholkonsentrasjon på 1,92 promille, samt en THC-konsentrasjon tilsvarende over 0,5 i promille.