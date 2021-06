540 underskrifter ikke nok til å hindre nedleggelse, men frustrerte beboere fikk en garanti

Nyheter

Kommunestyret i Skaun har tidligere gitt kommunedirektøren i oppgave å gjennomføre en omstillingsprosess for å tilpasse tjenestetilbudet etter behov og etterspørsel, befolkningsutvikling og ikke minst økonomi. For å spare kommunen for årlige leieutgifter på nærmere 1,2 millioner kroner, har kommunedirektøren foreslått å si opp leieavtalen med Allbrukshuset SA på Ilhaugen. Det vil få konsekvenser for barnehagen som holder hus i bygget som ble satt opp på dugnad på slutten av 1980-tallet.