Slik kan det nye tettstedstilbudet bli

Ved den nye avkjørselen fra E39 ned til Krokstadøra, planlegges et større trafikk- og servicesenter. Det er ennå ikke spikret hva anlegget skal inneholde. Men det som synes klart, er at det blir ny Coop-butikk, ny pumpestasjon, ny kro og et kommunalt servicepunkt inne i et nytt bygg på tomta.