For ett år siden hadde Liavoll barnehage på Fannrem planene klare for en ny og mer tidsriktig barnehage. Men da kommunen gjorde det klart at barnehagen ikke ville få tilskudd for flere barn enn de hadde, falt grunnlaget for utbygginga bort. Kommunens beslutning hang sammen med synkende barnetall, og dermed behov for færre barnehageplasser.