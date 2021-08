Fra arbeidstrening til eget AS

Nyheter

I oktober 2019 var Allshine AS en avdeling under bedriften Allvekst AS. Virksomheten var innenfor et bredt spekter av bilpleie. Mindre enn ett år seinere satt Arvid Bergdal med aksjemajoriteten etter å ha gjennomført tiltaket arbeidsforberedende trening gjennom Nav.