Erik Morten Garberg er plutselig borte. Vi er mange som merker det.

Noen tror kanskje at det bare var travsport og hest som interesserte Erik Morten. Hans sosiale og rause legning førte han tidlig inn i organisert humanitært arbeid, og han ble medlem i Lions Club Orkdal allerede i 1974.

I snart 50 år fikk Erik Morten prege ulike aktiviteter med det formål å bidra til at andre kunne få en bedre hverdag. For det ble han i 2017 hedret med Melvin Jones Fellowship, som er Lions Clubs International´s høyeste utmerkelse.

Erik Morten var et JA-menneske av solid karakter. Alltid positiv, og alltid i godt humør. Han var aktiv med i fleste av klubbens mange prosjekter, og særlig nevnes den årlige Tulipanaksjonen, hvis overskuddet i sin helhet gikk til rusforebyggende tiltak. Erik Morten var fin å ha med på besøksrunden med blomster til de ulike helseinstitusjonene i kommunen. Han kjente så mange, og han spredte naturlig glede med sin varme måte å være på.

Erik Morten ble naturlig med i prosjektgruppa for Lions Andeløp og Tilrettelagt fotballturnering (fotball for personer med nedsatte funksjonsevner). Han stilte opp med traktor for å droppe endene i elva, sørget for lagerplass til endene, teltene og andre ting som hørte klubben. Det var alltid plass for oss på Gjølme Gård.

Erik Morten satt i styret for Lions Club Orkdal i mange år, og han var leder av klubben i to perioder. Forutsetningen var at de faste medlemsmøtene i så fall ble flyttet fra mandag til tirsdag. Sånn ble det. Travkjøringa på Leangen gikk foran.

Som Erik skrev om faren sin; han var en bra mann og en fin fyr.

Det var nettopp det han var.

Erik Morten fikk bety mye for Lions og for mange andre.

Vi savner ham allerede.

Ragnvald Johnsen og Morten Singsaas