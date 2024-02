Ola var en person vi satte utrolig stor pris på og er glade for å ha fått muligheten til å bli kjent med.

Ola var samfunnsengasjert og hadde mange gaver og talenter. Kreativiteten blomstret. Han hadde en utrolig god evne til å utrykke seg skriftlig, noe som resulterte i en nydelig bok, han var kultur- og historieinteressert og delte blant annet fra sin bestemors dagbok om tiden i gamle dager, på sin Facebook-side, til glede for mange.

I arbeidslivet hadde Ola gård, i tillegg til arbeid med personer med ulike utfordringer. Et arbeid han la sjela si i. Han var glad i folk og fulgte også mange opp privat, lenge etter avsluttede arbeidsforhold. På Halsen gård syntes alltid døra åpen, uansett hvem du var.

Etter sykdomsutfordringer, gikk livet over i pensjonisttilværelse. Olas kreativitet blomstret og han skapte de nydeligste kreasjoner. Mange bestilte figurer og skilt av Ola, og stakk samtidig innom for en kopp kaffe.

Skilt var blant kreasjonene til Ola. Foto: Privat

Til tross for sterkt engasjement, mange jern i ilden og masse innhold i hverdagen sin, hadde Ola alltid tid til å slå av en prat. Han var grunnleggende interessert i mennesker, og personer følte seg sett, hørt og bekreftet når de møtte Ola. Han var lyttende og unikt interessert i dem han møtte på sin vei.

Ola var ressurssterk, med svært mange talenter og egenskaper. Ved tilbakemeldinger på sitt håndverk, sine talenter og egenskaper, fremsto han imidlertid litt sjenert og ydmyk på egne vegne. Han var mer opptatt av å snakke med andre mennesker, kreativitet og innovasjon.

Vi vet at for mange var Ola en svært god samtalepartner og støtteperson. Ola hadde tid til folk. Lytte, bekrefte og tenke høyt sammen, egenskaper som betydde mye for svært mange.

På landhandelen hadde vi gleden av å ha Ola som utstiller, og salg av hans produkter. Hans skilt, med gullkorn og vakre tekster, representerte Ola. Han var dyp og reflekterende. Det var en stor glede og stolthet for oss at Ola ønsket å være representert og selge produktene sine på Landhandelen.

Det var stas når Ola kom innom landhandelen for en prat eller påfyll av varene sine. Foto: Privat

Stor stas var det også når han kom innom for å fylle opp varelageret sitt, eller bare for å slå av en prat, noe vi satte stor pris på. Sammen med Ola dukket det alltid opp nye ideer for veien videre. Ola så alltid mulighetene og var også en stor inspirasjonskilde.

Olas utstilling står fremdeles på landhandelen. Flere har vært innom etter det triste budskapet og kjøpt skilt for å ha til minne om Ola. Mange godord er blitt utvekslet

I samråd med Olas etterkommere er det bestemt at Olas varer skal fortsette å stå på landhandelen, og at inntekten fra Olas varer skal gå uavkortet til Glimt Diamonds.

Glimt Diamonds Fotball og idrett gir livsglede for så mange. Diamonds har plass til alle. Spesielt dem som i mange sammenhenger faller utenfor en god del ordinære tilbud, med bakgrunn i ulike former for nedsatt funksjon.

Disse diamantene har over år stått Olas hjerte nært, og han har vært svært engasjert i klubben. Helt i tråd med Olas engasjement for mennesker som av ulike årsaker faller utenfor.

Vi lyser fred over vår kjære venn Olas minne, og våre tanker går spesielt til hans nærmeste. Ola vil bli dypt savnet, samtidig som de gode minnene lever videre.