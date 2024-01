Klokken 11.45 sa vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Eirin Ristesund at det nå ser ut til at vinden vil treffe litt lenger mot nord og inn i landet.

I en melding på X skriver Meteorologene at varselet er endret.

– Det gjør at Lofoten er oppjustert fra oransje til rødt nivå. Det kan komme ekstreme vindkast fra 40 til 50m/s. På Helgeland går vinden lengre inn over land, derfor har vi fått et større område med rødt varsel, står det i meldingen.

I tillegg ble det klokken 12.38 sendt ut et nytt farevarsel. Det er gult farevarsel for mye snø.

Vi har sendt ut gult farevarsel om snø for Møre og Romsdal og Trøndelag. Fra natt til torsdag og frem til tidlig fredag morgen er det venta mellom 5 og 25 cm på 24 timer, skriver meteorologene på X.