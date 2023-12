Humor på TV

Se spørsmål 5. Foto: Vidar Ruud/NTB

1. Hva var rollenavnet til Knut Lystad i «Karl & Co»?

2. I hvilken komiserie hørte vi replikken: «I know nothing, I’m from Barcelona»?

3. Hvem spilte rollen som Henrik Meisel i «Den spanske flue»?

4. Hvor gammel er Jerry Seinfeld nå?

5. Hva var rollenavnet til Robert Stoltenberg da han var driftsleder/vaktmester i «Borettslaget»?

6. I Norge kjenner vi best den svenske versjonen «Albert og Herbert». Hva er den engelske originaltittelen på serien?

7. Hva var rollenavnet til Aud Schønemann i «Fredrikssons Fabrikk»?

8. Hun hadde en sentral rolle både i komiserien «Landsbypresten» og filmen «Notting Hill». Hva het den nå avdøde skuespilleren?

9. Kjersti Berge, Elisabeth Moberg og Marit Voldsæter startet denne humortrioen på midten av 90-tallet. Hva kalte de seg?

10. Uhøytidelig TV-quiz med Kristian Ødegård som programleder. Hva heter programmet?

Geografi

1. Hvilket land strekker seg lengst sør; Sør-Afrika eller Chile?

2. Hvilke 2 av de 50 delstatene i USA er geografisk «utskilt» fra de andre?

3. Hva heter «den store øya» nord for Tasmania, som Tasmania er en del av?

4. Selv kaller de landet sitt Nippon, men vi sier…?

5. Ulan Bator er hovedstaden og den største byen i hvilket land?

6. Hva heter den største byen – målt i folketall – i Brasil?

7. Sri Lanka ble navnet på dette landet i 1972. Hva het det før?

8. Hvor ligger Scillyøyene (på norsk Syllingene)?

9. Hva er det største landet i Afrika, målt i areal?

10. Hva heter Norges østligste by?

Jul

Se spørsmål 5. Foto: NTB

1. Hva kaller de andre juledag i England?

2. Ca. hvor mange nordmenn har bursdag på julaften (+/- 1000 er godkjent)?

3. Hvor mange vers er det i Musevisa?

4. Hva er den tradisjonelle maten i Italia på julaften?

5. Hva er originaltittelen på juleklassikeren «Grevinnen og hovmesteren»?

6. Hvilken lokalpolitiker fra Heim har vunnet flere internasjonale nissemesterskap?

7. I hvilket land ble den første adventskalenderen med luker utgitt i 1904?

8. Hvem hadde en hit med låta «Driving home for Christmas»?

9. Hva var det fiktive navnet på ferja som ble brukt i TV-serien «Julefergå»?

10. Hvem spiller den nye Jens Petrus Andersen i filmen «Jul i Skomakergata»?

Lett blanding 1

Se spørsmål 1. Foto: AP

1. Hva er fornavnet til Mr. Bean?

2. Hva er det kjemiske symbolet for jern?

3. Hvilket handikap hadde komponisten Ludwig van Beethoven?

4. Vi har nesten 300 forskjellige av dem i Norge, og vi ser dem - og skal se dem - når vi beveger oss utendørs. Hva skal vi fram til?

5. Hvilket ord som begynner på bokstaven «a» brukes om å «ta med makt»?

6. Når er Samenes nasjonaldag?

7. Hvor mange liter tilsvarer et fat olje?

8. Hvilken konge i kortstokken har ikke bart?

9. Fra hvilket land kommer TikTok?

10. Hva har du i handa når det står «Ballograf» på produktet?

Sport

Se spørsmål 1. Foto: Øyvind Brostrøm

1. Hvilken lokal virksomhet inngikk Johannes Høsflot Klæbo sponsoravtale med i høst?

2. Hvilken lokal fotballspiller feiret i høst opprykk til Eliteserien med Fredrikstad?

3. Hva het langrennsløperen som på 60-tallet fikk en hit med sangen «Alle kluter til»?

4. Hva heter den unge Buvik-jenta som spiller i 1. divisjon for KIL/Hemne?

5. All Blacks er navnet på et herrelandslag i rugby union. I hvilket land holder de til?

6. Hva er nasjonalsporten i India?

7. Hva er etternavnet til engelskmannen og den tidligere skihopperen Eddie «The Eagle»?

8. I hvilket år gikk Sportsrevyen på lufta på NRK for første gang?

9. Hvem er yngst av friidrettsbrødrene Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen?

10. Det er nå kun én gjenlevende fra Englands lag som vant fotball-VM i 1966. Hvem?

Tre alternativer

Se spørsmål 10. Foto: Geir Olsen/NTB

1. Hvilket kjent selskap har sitt hovedkontor i Sør-Odal kommune? a) Toro b) Maarud c) Synnøve Finden

2. Hvilken vare har høyest kaloriinnhold? a) Banan b) Hvitt sukker c) Egg

3. Hvilket dyr er en mastiff? a) Katt b) Hund c) Hest

4. Hvilket av følgende land har grense til kun ett land? a) Andorra b) Albania c) San Marino

5. Hva heter ektemannen til Erna Solberg? a) Simen Fannes b) Sindre Finnes c) Sondre Finne

6. Hvor ble skipsverftet Sterkoder grunnlagt i 1911? a) Kristiansund b) Molde c) Stord

7. Hvor kommer skuespilleren Ingrid Bolsø Berdal fra? a) Inderøy b) Namsos c) Snillfjord

8. Hva er det nordlige stoppestedet på Nordlandsbanen? a) Tromsø b) Bodø c) Harstad

9. Hva heter den største øya i Karibia? a) Cuba b) Jamaica c) Puerto Rico

10. Hvor mange gull tok Norge under Lillehammer-OL i 1994? a) 8 b) 12 c) 10

Litteratur

1. Hvilket yrke hadde Jørn Lier Horst før han ble forfatter på heltid?

2. Hvor mange bøker er gitt ut i serien «Sagaen om Isfolket»?

3. Hva het NRKs litteraturmagasin som gikk på TV fra 1996 til 2004?

4. Født i 1872 i Orkdal, og skrev blant annet Den siste viking. Hvilken kjent forfatter?

5. Hva er prosa?

6. Hvilken forfatter forbinder du med rollefiguren Hjalmar Ekdal?

7. Hva heter hovedpersonen i Kim Småges krimromaner?

8. Hvor utspiller handlingen seg i spionromanen «Den tredje mann»?

9. P. D. James er en kjent kvinnelig, britisk forfatter. Hva står bokstavene «P. D.» for?

10. Han var både forfatter og journalist, og skrev stort sett villmarksromaner. Døde i 1973. Hvem?

ST-land

Se spørsmål 8. Foto: John M. Myrhaug

1. Hvor i STs nedslagsfelt ligger veistrekningen Ulvstubakken?

2. Hvilken ST-kommune er den eneste som har mannlige ordføreren i denne valgperioden?

3. Fv 65 går fra Orkland, gjennom Rindal og xxx, og ender opp på Betna i Heim. Hvilken kommune utenfor STs nedslagsfelt er «xxx»?

4. Åtte kommuner utenfor STs nedslagsfelt har landegrense til de fem kommunene i STs nedslagsfelt. Tar du dem?

5. Hva heter industriparken der det planlegges en batterifabrikk i Orkland?

6. Hva heter de to viktige bruene som det har vært mye «styr» om i Orkland i høst?

7. Hva heter den frivillige organisasjonen som samler inn penger for å bygge brønner i Afrika?

8. Det er fem ferjekaier som fortsatt er i drift i STs nedslagsfelt. Hva heter de?

9. Han satt som ordfører fra 1995 til 2019 i en ST-kommune. Hvem og i hvilken kommune?

10. Hvilket tettsted i ST-land har postnummer 7350?

Nær og fjern historie

Se spørsmål 9. Foto: John M. Myrhaug

1. Kan du nevne ett år Svartedauden herjet i Norge?

2. På hvilken side sto Kina under andre verdenskrig?

3. Hvilket slektskap var det mellom Olav Tryggvason og Harald Hårfagre?

4. Når ble Sovjetunionen oppløst?

5. Hva kalles krigen som i hovedsak ble utkjempet mellom Israel/Egypt og Jordan/Syria i 1967?

6. Når falt Berlinmuren?

7. Nato ble grunnlagt i 1949. Hvilke tre nordiske land var med helt fra starten?

8. Når ble Olav V Norges konge?

9. Når opphevet Norge det lovfestede forbudet mot homofili?

10. Hva heter de to KrF-politikerne som har vært statsminister i Norge etter krigen?

Fellesnevner mat

Se spørsmål 7. Foto: Arkiv

1. Hvilken type mat er hoisin?

2. Hvilket uttrykk brukes om både pasta og grønnsaker for å beskrive konsistensen?

3. Hvem ble Årets Kokk i Norge i 2023?

4. Vesterdal er etternavnet til denne kjente kokken fra Trøndelag. Hva er fornavnet hans?

5. Hva heter nasjonalretten i Skottland?

6. Hva får du hvis du blander sammen skåldede, finmalte mandler, melis og eggehvite?

7. Hva heter matspaltisten som skriver i ST hver lørdag?

8. Hva heter den undersjøiske restauranten i Lindesnes, som i høst sa opp samtlige ansatte?

9. Hvilken restaurantkjede har navnet sitt fra en rollefigur i en norsk filmserie?

10. Hvem skrev «Store kokebok», av mange kalt den viktigste boken om norsk mathistorie, som kom ut i 1914?

Musikk

Se spørsmål 9. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB

1. Dette bandet bruker forkortelsen ELO. Hva er det fulle navnet?

2. Hvilket kjent trøndersk band var Rema 1000s «kolonialmajor» Odd Reitan medlem av?

3. Hvilken kulturbauta fikk sin hyllestkonsert i Heim i slutten av oktober?

4. Pete Best spilte på begynnelsen av 60-tallet trommer i et verdenskjent band. Hvilket band?

5. Hvor mange Brøndbo-brødre er det i DDE?

6. Han er Orkangers trubadur nummer én, og heter…?

7. De het Don og Phil, og utgjorde en kjent duo med flere store hits, spesielt på 60-tallet. Hvem?

8. Hvem synger låta «Badebussen»?

9. Hva er det egentlige navnet til Lillebjørn Nilsen?

10. Karin Krog er regnet som en av verdens beste sangere i sin sjanger. Hvilken sjanger?

Lett blanding 2

Se spørsmål 1. Foto: Marcos Moreno/AP

1. Hvor bredt er Gibraltarstredet mellom Europa og Afrika på det smaleste?

2. Hvor lever komodovaranen, verdens største nålevende øgleart?

3. «Post» brukes i betydningen «etter». Hva er det tilsvarende ordet for «før»?

4. Hvem er kjent for replikken «Yabba-Dabba-Doo»?

5. Hvor ble maleren Vincent van Gogh født?

6. Hva betyr det at en film har aldersgrense A?

7. Hva var Sonderabteilung Lola?

8. Hva er den høyeste fartsgrensen i Norge?

9. Dette flagget har tre horisontale striper. Den øverste og nederste er lyseblå, den midterste hvit, og inneholder også ei sol. Hvilket land?

10. Hva var rollenavna til John Travolta og Olivia Newton-John i Grease?

Svar på julequiz

Humor på TV: 1. Ulf Rasch Ludvigsen. 2. Hotell i særklasse. 3. Øivind Blunck. 4. 69. 5. Roy Narvestad. 6. Steptoe and son. 7. Margit. 8. Emma Chambers. 9. Kvinner på randen. 10. Huskestue.

Geografi: 1. Chile. 2. Alaska og Hawaii. 3. Australia. 4. Japan. 5. Mongolia. 6. Sao Paulo. 7. Ceylon. 8. Vest for Cornwall, sørvest i England. 9. Algerie. 10. Vardø.

Jula: 1. Boxing Day. 2. Ca. 11 000. 3. 8. 4. Fisk/sjømat.5 «Dinner for one». 6. Bjarne Sæther. 7. Tyskland. 8. Chris Rea. 9. MF «Svelå». 10. Kåre Conradi.

Lett blanding: 1. Rowan (etter Rowan Atkinson, som spiller karakteren). 2. Fe. 3. Han ble gradvis helt døv. 4. Trafikkskilt. 5. Annektere. 6. 6. februar. 7. Ca. 159 liter. 8. Hjerterkongen. 9. Kina. 10. Et skriveredskap.

Sport: 1. Norsk Kylling. 2. Sondre Sørløkk. 3. Ole Ellefsæter. 4. Iselin Garberg. 5. New Zealand. 6. Landhockey. 7. Edwards. 8. 1960. 9. Jakob. 10. Geoff Hurst.

Tre alternativer: 1. b) 2. b) 3. b) 4. c) 5. b) 6. a) 7. a) 8. b) 9. a) 10. c)

Litteratur: 1. Etterforskningsleder i politiet. 2. 47. 3. Bokbadet. 4. Johan Bojer. 5. Språk som ikke er styrt av rim- og rytmeregler. 6. Henrik Ibsen. 7. Anne-Kin Halvorsen. 8. Wien i Østerrike. 9. Phyllis Dorothy. 10. Mikkjel Fønhus.

ST-land: 1. Ved Krokstadøra i gamle Snillfjord. 2. Rennebu. 3. Surnadal. 4. Melhus, Trondheim, Hitra, Aure, Surnadal, Oppdal, Midtre Gauldal, Tynset. 5. Eiktyr. 6. Bårdshaugbrua på Orkanger og Forve bru på Fannrem. 7. Vanntanken. 8. Værnes, Leksa og Valset i Orkland, Halsa og Hennset i Heim. 9. Oddvar Indergård i Agdenes. 10. Buvika.

Nær og fjern historie: 1. 1. 1346-1353. 2. De allierte, det vil si de støttet «oss». 3. Olav Tryggvason var Harald Hårfagres oldebarn. 4. 1991. 5. Seksdagerskrigen. 6. 1989. 7. Norge, Danmark og Island. 8. 1957. 9. 1972. 10. Lars Korvald og Kjell Magne Bondevik.

Fellesnevner mat: 1. En asiatisk saus. 2. Al dente. 3. Håvard Werkland fra Heim. 4. Lars Erik. 5. Haggis. 6. Marsipan. 7. Øystein Kvåle. 8. Under. 9. Egon (etter Egon Olsen i Olsenbanden). 10. Henriette Schønberg Erken.

Musikk: 1. Electric Light Orchestra. 2. Four Jets. 3. Kolbjørn Botten. 4. Han var den første trommeslageren i The Beatles før Ringo Starr overtok. 5. To (Bjarne og Eskil). 6. Tor Kvarsnes. 7. The Everly Brothers. 8. Anders Nilsen og Kjartan Lauritzen. 9. Bjørn Falk Nilsen. 10. Jazz.

Lett blanding 2: 1. Ca. 14 kilometer. 2. Indonesia. 3. «Pre». 4. Fred Flintsone. 5. Nederland. 6. At den er tillatt å se for alle. 7. Det offisielle navnet på Rinnan-banden under andre verdenskrig. 8. 110 km/t. 9. Argentina. 10. Danny Zuko og Sandy Olsson.