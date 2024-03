Det var med sorg vi mottok beskjeden om Svein Magne Haarsakers bortgang, en nøkkelperson i utviklingen av de lokale smelteverksbedriftene Elkem Thamshavn og Washington Mills. Svein døde den 3. mars 2024 etter et kort sykeleie.

Svein ble ansatt som konstruktør på Elkem Thamshavn i 1981– den gang eid av Orkla. Han hadde da ei solid erfaring fra industrien – mellom anna 6 år i Cylinderservice A/S. Ansettelse av Svein ble et svært heldig valg for Thamshavn. Ferroindustrien var pålagt rensing – og den miljømessige beste måten var å kombinere rensing med energigjenvinning. Men dette var teknologisk utfordrende, og det viste seg etter hvert at konseptet som var valgt var feil. Det var en stor risiko at dette kunne medføre nedleggelse av Thamshavn.

Svein spilte en sentral rolle i arbeidet med å utarbeide et nytt konsept i årene 1983 til 1986. I tillegg til Svein sin dyktighet som ingeniør kan det tekniske nivået på Thamshavn hatt betydning for at leverandøren valgte å legge inn nye store midler i en ombygging. Historien har vist nivået på det arbeidet som ble gjort – kjelanlegget er fortsatt i drift etter snart 40 år.

Men det var mange andre oppgaver der Svein spilte en sentral rolle. Han hadde flere stillinger til han ble teknisk sjef i 1990. Dette var svært vanskelige tider for industrien – og det var behov for forbedringer og nye prosjekter. Svein oppnådde etter hvert en status som en av de mest respekterte ingeniører i Elkem.

Svein sluttet på Elkem Thamshavn i 1997 og begynte på Washington Mills.

På Washington Mills sto han også i frontlinjen for å løse miljøutfordringene på slutten av nitti-tallet, og senere ble hans innsats avgjørende for bedriftens transformasjon til dagens virksomhet som har mer et preg av high-tech enn av traust tungindustri

Svein var en ingeniør av den gamle skole og hans tekniske kompetanse og analytiske evner var enestående. Han var god til å identifisere og forstå utfordringer knyttet til industriell produksjon og hans kreativitet førte ofte til innovative, praktiske og effektive løsninger. Som pedagog delte han villig sin kunnskap og var en inspirasjon for de som fikk jobbe sammen med ham. Hans dedikasjon til gjennomføring og evne til å finne gode løsninger gjorde ham til en uvurderlig ressurs.

Selv etter at Svein gikk av med pensjon, forble han engasjert i Washington Mills, og hans bidrag har vært avgjørende for bedriftens pågående suksess. Vi som fikk jobbe sammen med Svein er takknemlige for den lærdommen vi har fått gjennom vårt samarbeid. Det er trist å motta nyheten om Sveins bortgang, og våre tanker går til Toril og hans nærmeste familie i denne tunge tiden.