Nå er plaketten på veggen: - Kundene våre er opptatt av det

Næringsliv

- Vi ble mer bevisst i løpet av kursinga, sier Gøran Bolme, som utgjør iTrollheimen samme med Åse Børset.

Bedriften tilbyr aktiviteter, opplevelser og hytteutleie i Rindal, porten til Trollheimen. De har et tun som heter Trollheimstunet, hvor de kan skreddersy opplevelser. De har både hytte, lavvo og kanoer til leie i området.

- Vi begynte på nyåret med å kurse oss for Miljøfyrtårn-sertifisering. Vi ble sertifisert i april, men det er ført nå vi har fått plaketten. Den kom opp på veggen for ei uke siden, forteller Bolme.

- Mer bevisst



iTrollheimen har kontor i et nytt bygg i Rindal sentrum, i tillegg til basen ved inngangen til Trollheimen.

- Det er både kontoret, Trollhytta (utleiehytte) og tunet vårt i Trollheimen som er sertifisert, hele bedriften. Det er viktig for oss fordi kundene våre er opptatt av det. Samtidig er vi også opptatt av det internt, sier Bolme.

- Lærte dere noe nytt gjennom sertifiseringa?

- Vi ble mer bevisst. Vi har noen rutiner vi skal følge, og det er fint at vi kan vise til at vi gjør nettopp det, blant annet i anbudsrunder, sier han.

Effektivt verktøy

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for hjelper bedriftene til å lykkes med grønn omstilling. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar, ifølge deres egne nettsider.