Fylkesmannen har konkludert: Norsk kylling får bygge

Politikk

Torsdag ettermiddag fikk Orkdal kommune brevet fra Fylkesmannen med avgjørelsen i klagesaken om Norsk kyllings utbygging i Furumoen.

Fylkesmannen avviser klagen, og dermed kan Norsk kylling fortsette arbeidet med sin nye milliardfabrikk på Orkanger for fullt.

Det var Sabima, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, som klaget på reguleringsplanen for Furumoen. Klagen ble avvist i forvaltningsutvalget i februar, og Sabima klaget deretter vedtaket inn for Fylkesmannen. Bakgrunnen for Sabimas klage, var gjenfylling av Furumokjela.

Arbeidet med gjenfylling av kjela ble stoppet først på mars i påvente av Fylkesmannens avgjørelse.

Dette skriver Fylkesmannen i sin konklusjon:

«Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å sette Orkdal kommunes planvedtak til side. Vi har ingen bemerkninger til lovanvendelsen eller skjønnsutøvelsen, og vi kan ikke se at det hefter saksbehandlingsfeil ved kommunens behandling som kan ha virket inn på vedtakets innhold.

I medhold av pbl. § 1-9 og etter delegering fra departementet fattes følgende vedtak:

Orkdal kommunes vedtak av 6. desember 2017, vedrørende reguleringsplan for Furumoen, stadfestes. Klagen har dermed ikke ført frem. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. fvl. § 28.»

ST kommer med mer.