Foreslår flytting

Politikk

Kommunestyrerepresentant Marit Mjøen (uavhengig) tok i onsdagens møte opp plassering av voksenopplæringa. Det var i forbindelse med gjennomgangen av kommunens halvårsrapport Mjøen tok opp saken.

Hun viste til at det er krevende å holde et godt nok nivå på bygningsmassen på det tidligere gymbygget ved Orkdal vidaregåande skole. I halvårsrapporten kommer det fram at det er store utfordringer knyttet til ventilasjonsanlegget og luftkvaliteten.

Mjøen mente at det ville være et godt alternativ å flytte voksenopplæringa til fjerde etasje i folkehelsesenteret, og hun varslet at det ville komme en politisk sak om dette i løpet av høsten.