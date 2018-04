Pluss

Teknikken sviktet da storskjermen i auditoriet på Follo nektet å fungere, men Hege Røttereng og Lisa Ofstad fra Orkdal sanitetsforening fikk likevel fram budskapet sitt.

For andre år på rad har sanitetskvinnene en landsomfattende aksjon rettet mot russen, og det å sette grenser under russetida. Årets aksjon har fått navnet Ja betyr ja, og tematikken går rett inn i me too-problematikken.

Applaus

Lisa Ofstad, som er en av veteranene i sanitetsforeninga i Orkdal, fikk knallrespons fra russen allerede før temaet var berørt.

Hun kunne nemlig fortelle at det var Orkdal sanitetsforening som hadde betalt for vaksinene mot hjernehinnebetennelse, noe som avfødte spontant applaus fra russen i auditoriet.

Deretter tok Hege Røttereng, som er en av de mange yngre kvinnene som har strømmet til sanitetsforeninga i Orkdal de siste årene, over ordet. Hun gikk rett på sak:

- Vi skal snakke om viktigheten av samtykke når det gjelder sex. Ja betyr ja, sa hun og utdypet hvor viktig det er at dette ja-et er utvetydig.

Tydelig samtykke

Røttereng fortalte at mange jenter frykter voldtekt når de er på vei hjem fra fest. Hun minnet om at voldtekter ofte skjer i situasjoner der man fortsatt er på festen.

- Fire av ti voldtekter er festrelatert, og skjer ofte i forbindelse med inntak av alkohol. Ting skjer når man er beruset. Man kan tro at ting er greit, men så kan man våkne neste morgen og beskyldes for voldtekt. Man risikerer det om man ikke sørger for å få et skikkelig ja, sa Røttereng og la til at samtykket måtte komme både i form av ord og kroppsspråk.

16 voldtekter

Ifølge Kripos ble det i 2017 anmeldt 16 russevoldtekter. Voldtektene ble begått på landstreff, i russebiler eller private hjem. I 13 av sakene var gjerningspersonen russ.

Flere av voldtektene ble filmet og spredd på sosiale medier. I en tredel av saken var det øyenvitner til voldtekten, uten at noen grep inn.

Politiets statistikk viser at 40 prosent av alle anmeldte voldtekter skjer i forbindelse med fest.

I tillegg til de anmeldte voldtektene, kommer alle dem som aldri havner i rettsapparatet.

Debatt Nei til sex i rundkjøringer Russetid og russefeiring er over oss igjen. Et kjærkomment og sikkert vårtegn.

Ta ansvar

Hege Røttereng fortalte russen at hun nylig hadde feiret 25-årsjubileum som russ. Det var et jubileum der de kunne se tilbake på gode minner fra ei artig russefeiring.

- Det vi håper, er at dere får ei kjempeartig russetid som gir dere masse gode minner. Ta vare på hverandre, ta ansvar, og kos dere!