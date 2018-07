Vil skape konstruktiv forvirring

Pluss

Tema for årets Olavsfestdager er kropp. Med det som utgangspunkt skulle det ligge an for en festival som samler. For alle så har vi en kropp; stor eller liten, frisk eller syk, ung eller gammel, mann eller kvinne.

Refleksjon

Med det enkle ordet kropp ønsker Olavsfestdagene å invitere til refleksjon.

- I 2014 innførte vi tema sagt i ett ord. I år er det kropp, sier Petter Myhr som har vært direktør for Olavsfestdagene siden 2013.

Helt vilt

Tidligere tema har vært Folk, Tid, Mammon og Idol.

- Tema gis i ett ord som skal angå absolutt alle mennesker. Det skal være aktuelt for både religiøse og ikke-religiøse, sier Myhr som viser hvordan temaet er nedfelt gjennom hele festivalen både når det gjelder valg av artister og ikke minst i møtene ved Vestfronten som er daglig under hele festivalen.

- Vestfrontmøtet er blitt et begrep. Det startet med ett møte. Nå er det sju møter som er gratis, ett møte hver dag, som arrangeres ved Vestfronten med ulike tema som tar for seg dette med kropp, og som har til hensikt å skape debatt og refleksjon. Vi ønsker å skape røre og en konstruktiv forvirring for hva som er innafor og utafor, sier Myhr som har tatt turen fra Trondheim til Orkdal for å framsnakke Olavsfestdagene som også trekker mange publikummere fra vår region.

- I fjor var det 1000 mennesker som møtte opp på disse møtene ved Vestfronten hver dag. Det er helt vilt, sier en svært godt fornøyd direktør Myhr.

Nattyoga

Allerede på åpningskonserten 28. juli vil vi merke temaet Kropp når Soweto Gospel Choir inntar Nidarosdomen med hoftevrikk, masse farger, bevegelser og gospelsang. Åpningskonserten er en hyllest til Nelson Mandela, og dette koret er helt annerledes enn det vi forbinder med korsang.

Tidligere på dagen er det invitert til gratis frokost på Lian med påfølgende pilegrimsvandring til Nidarosdomen. I fjor var det rundt 800 som møtte opp til frokost, og nesten like mange som ga seg ut på vandring til sentrum.

Påfølgende natt er det våkenatt i Nidarosdomen. Det er ikke noe nytt, men det som er nytt, er at våkenatta er med yogaøvelser til orgelmusikk.

- Vi oppfordrer folk til å ta med sovepose, og gjerne ei matte, sier Myhr.

Ikonet Grace Jones

Artistlista understreker temaet Kropp. Øverst på plakaten står Grace Jones som framstår som et ikon etter gjennombruddet i 1973. I en alder av 70 år går showet hennes sin seiersgang over hele verden. Hun framstår som en kunstinstallasjon på scenen der hun opptrer toppløs og med kroppsmaling. Selv kaller hun seg verken mann eller kvinne, men framhever i stedet både sine maskuline og feminine sider, og sier at hun omfavner seg selv både som mann og kvinne. Det åpner for et stort møte med en av verdens mest spennende artister tirsdag 31. juli i Borggården.

Sterke møter

Petter Myhr blar ivrig gjennom festivalavisa som på hver eneste side forteller om store møter med store artister. Sigvart Dagsland som fikk kroppen sin revet i stykker i en bilulykke, framfører en bestillingssalme.

- Det blir sterkt både for ham og oss, mener Myhr.

På Byscenen 30. og 31. juli svarer Kristopher Schau og Trond-Viggo Torgersen på spørsmål om kropp og sjel i det som helt sikkert blir en spørretime utenom det vanlige. Utenom det vanlige blir også konserten i Vår Frue kirke med Rim Banna og hennes stemme, men uten at hun er til stede da hun døde i mars år etter at hun var booket.

Det er også all grunn til å glede seg til konserten med Dionne Warwick i Borggården som har holdt det gående helt siden 1960-tallet, med sine kraftfulle konserter.

Tett program

Programmet er tett. Åtte dager til ende fra tidlig morgen til sene kvelden, i en veksling med sterke samtaler, flotte konserter i ulike format og folkeliv i Borggården. Barna får også sitt med gratis arrangement hver ettermiddag ved Vestfronten.

- De grunnleggende verdiene våre som er tro, håp og rettferdighet, går utenfor alt annet under festivalen, sier Petter Myhr som allerede nå, et par uker dager før dagene starter, kan glede seg over utsolgte konserter i tillegg til at han med årets tema mener at festivalen har et aktuelt og meningsfylt oppdrag.