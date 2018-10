Hvor skal dette plasseres?

Pluss

Tirsdag kveld inviteres det til åpent møte naustet og Jenssenbrygga.

Gammelosen?

Den 19. september behandlet formannskapet en sak om plassering av Jenssenbrygga og det gamle naustet, som i dag står oppført på tomta til Terna båtklubb på Orkanger.

Flere, deriblant ordfører Oddbjørn Bang, har tatt til orde for å plassere de gamle bygningene i Gammelosen, i nærheten av Hermetikken. Men flere har vært negative til dette, fordi de mener det kan ødelegge for badeplassen og friluftsområdet i Hermetikken.

Utredning

Formannskapet vedtok i ovennevnte møte at det skal legges fram ei utredning innen mars 2019, og at det i den forbindelse må etableres ei prosjektgruppe og et formelt styre som får ansvar for gjennomføring av prosjektet.

Dette er bakgrunnen for det åpne møtet som arrangeres tirsdag kveld. I møteinvitasjonen skriver rådmannen at formålet med møtet er å få klargjort om det er mulig å få etablert en slik prosjektorganisasjon.

Plassering ikke låst

Det vil også bli diskusjon om plassering. I formannskapet kom det forslag om alternativ plassering øst for Langbrua. Politikerne valgte derfor å ikke låse plasseringa til ett spesielt sted.

På møtet vil det bli en gjennomgang av hva som har skjedd så langt, kultursjef Kai Roger Magnetun skal gå gjennom vedtaket fra formannskapet, og noen av ildsjelene bak Thamspaviljongen vil fortelle om deres erfaringer fra restaureringsarbeidet.