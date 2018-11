Her gjelder bare ekte vare

Pluss

Lørdag 17. november og søndag 18. november er den årlige julemessa til Meldal husflidslag i Storås samfunnshus. For ordens skyld; her er det bare ekte vare som gjelder.

Venteliste

I følge Elisabeth Solberg frister julemessa på Storås med alt mulig av godt håndverk. Så står også utstillerne i kø for å delta på denne populære messa som er kjent for å ha bare hjemmelaget håndverk, husflid og bakst.

- Det er 25 utstillere, og vi har hatt venteliste blant dem som har meldt seg på, sier Solberg.

Populære lemser

Det som er å få kjøpt på messa, er blant annet strikk, hekling, veving, søm, trearbeid, smykker og kunstprodukt, honning, bakst som lemser, diverse julekaker og smultringer.

Solberg lover at det kommer til å være flust av alle varer, bortsett fra lemsa som nok får bein å gå på tidlig på messa.

Mangfold

De som fortrinnsvis er utstillere, er medlemmer av Meldal husflidslag, men også andre som driver med husflid, er velkommen til å melde seg på. På årets messe blir det også stand der boka som omhandler Meldalssongen blir solgt.

- Vi er opptatt av mangfold, og derfor er blant annet kunstneren Inga Dalsegg med bilder og andre kunstprodukt med, sier Solberg som nok tror at messa til husflidslaget har fått et godt rykte for kvalitet og godt besøk der mange får gjort unna julegavehandelen.

Messerestaurant

Trivsel blir det også i restauranten som bestyres av Storås samfunnshus, og der det serveres middag begge dager foruten påsmurt, kaffe og kaker.

- Vi har også loddsalg der hver utstiller gir en gevinst. På den måten betaler de for å stå på messa, mens pengene fra loddsalget dekker husleia for oss. Så du ser her handler det ikke om gjøre seg rik, smiler Elisabeth Solberg.