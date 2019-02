Einar Vaagland - «djevelens advokat»

Pluss

Einar Vaagland var blant dem som fikk flest stemmer i Halsa Ap ved kommunevalget for tre år siden. Så langt i perioden, kan han levere et politisk regnskap som avslører at han har vært meget aktiv. Han har levert et 30-talls interpellasjoner, men ikke alle har fallt i god jord - verken hos administrasjonen, hos politiske motstandere eller hos eget parti. Han har faktisk terget på seg såpass mange i egne rekker at nominasjonskomiteen i Heim Ap valgte å ikke la han stå på partiets valgliste foran høstens kommunevalg. Ifølge Rolf Dyrset i Halsa arbeiderlag har andre kandidater tatt forbehold om at Vaagland ikke står på lista, før de selv har sagt ja. Begrunnelsen for motstanden mot Vaagland har i hovedsak gått på at han har vært for kritisk i perioden.