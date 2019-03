Hevder Parkliv skylder 50 000

Pluss

Onsdag ettermiddag sendte Orkanger idrettsforening ut ei pressemelding hvor det framgikk at OIF ikke vil leie ut arealer i Idrettsparken til Parkliv i 2019. Årsaken er at Parkliv ikke har gjort opp for rundt 550 dugnadstimer som OIF fotball og turn bidro med under fjorårets festival. Til sammen dreier det seg om rett i overkant av 50 000 kroner.