- En æra for klubben å få til et norgesmesterskap

Det er ikke mange år siden at Orkanger badmintonklubb aldri hadde hatt et eget arrangement, men de siste årene har klubben fått en voldsom oppsving i medlemsmassen, som har godt over doblet seg. Den lokale badmintonklubben har nå fått sin egen cup (Orkla Cup) som er en av Midt-Norges største og har blitt arrangert med suksess de siste årene. I fjor klarte lederne Erik Winger og Jan Aage Nyborg bragden med å få veteran-NM til Orkanger og Orklahallen. I kamp med gigantklubben Sandefjord, ble Orkanger stemt frem som årets arrangør. ST tok turen ned i Orklahallen timer før veteran-NM braker løs i Orklahallen og der var dugnadsgjengen godt i gang med å gjøre klart til den store badmintonfesten.