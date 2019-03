Parkliv bør omfavnes

Pluss

Parkliv er blitt et stort og viktig signalarrangement i Orkdal, og bør for all del omfavnes av alle Orkland-kommunene slik at det kan bli et storslått signalarrangement også for nykommunen. Fjorårets utgave bød blant annet på en fantastisk opplevelse for 3500 besøkende, med blant andre evigunge Dumdum Boys på scenen.