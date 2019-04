Hva har rådmannen egentlig beklaget?

Pluss

Under tirsdagens kommunestyremøte i Rindal orienterte rådmann Birgit Reisch om hvordan kommuneadministrasjonen har opplevd kritikken som har kommet i kjølvannet av to arbeidsmiljøsaker som har versert i media den siste tida. Det var torsdag for to uker siden at Anne Røen og Kristine Landsem gikk ut i ST og fortalte hvordan de har opplevd kommuneledelsens reaksjon etter at de, sammen med fem andre ansatte ved Rindal helsetun, publiserte et leserinnlegg om arbeidsforholdene ved helsetunet i 2015. Bare noen dager før denne saken ble publisert, ble en annen tvistesak mellom en ansatt og kommuneledelsen avsluttet med et rettsforlik i Nordmøre tingrett. I den saken ble det enighet om et rettsforlik, hvor Solveig Fosseide mottar 50 000 kroner fra Rindal kommune, samt saksomkostninger på 94 000 kroner.