Foreldrenes mareritt

For over fire måneder forsvant 18 år gamle Odin André Hagen Jacobsen fra Skaun etter en tur på byen i Trondheim. Alle spor etter den unge mannen slutter ved et videopptak fra et overvåkningskamera i Fjordgata klokka 05.39 søndag 18. november. Tilbake sitter en mor og en far med en ekstrem stor sorg, og ikke minst mange spørsmål som så langt ikke har fått noen svar.