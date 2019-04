— Vi ble veldig skuffet

Pluss

Like før jul sendte velforeningen i Bjørnli, på vegne av beboerne, en søknad til kommunen der de ber kommunen om å overta de private vegene i området. Det meste av vegnettet i Bjørnli er i dag private veger, noe som betyr at de som bor i området må betale for vedlikehold av veiene. Dersom veien blir overtatt av kommunen, er det kommunen som også må ta regningen med vedlikehold.