Svorkmo yppet seg mot Orkla

Tirsdag kveld var det duket for lokaloppgjør mellom Svorkmo og Orkla 2 på Svorkmo kunsgtressbane. Svorkmo har siden oppstarten for seks år siden tiltrukket seg en rekke spillere fra nettopp Orkla. Faktisk hadde 10 av 11 spillere som startet kampen for Svorkmo, tidligere spilt for Orkla. Det var med andre ord en rekke tidligere lagkamerater som møttes denne tirsdagskvelden.