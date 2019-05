Pluss

For flere år siden kjørte jeg E39 langs Sørvestlandet og opplevde flotte veianlegg rundt byer som Bergen, Stavanger og Kristiansand. Tankene gikk til Heimdalsmyra, der biler sto og stanget på en vei med ett kjørefelt i hver retning. På E6, navlestrengen mellom det sørlige og nordlige Norge, var Trondheim en flaskehals. Er det lokale politikere eller veimyndigheter som er å laste for at Trondheim er så akterutseilt, spurte jeg meg selv.