Differensiert arbeidsgiveravgift:

Ingen lovnader til Nye Orkland

Det var ikke annet å forvente på et 30 minutters møte, sier ordfører i Meldal og ordførerkandidat for Ap i nye Orkland, Are Hilstad. Men han er optimist etter møtet med statsråden om den differensierte arbeidsgiveravgiften i nye Orkland.