Politiet, viltnemnda, senterlederen og en vekter ble engasjert i måseungene

Politiet ble lørdag ettermiddag klokka 13.45 kontaktet av en person som var bekymret for to måseunger som gikk rundt på parkeringsplassen på Amfi-senteret på Orkanger. Det er stor trafikk ved kjøpesenteret på denne tida, og måseungene stod i fare for å bli påkjørt.