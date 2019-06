Røk leddbåndet og korsbåndet – ute resten av sesongen

Pluss

Orklas spydspiss Erik Helgetun har bøttet inn mål for Orkla i 3. divisjon. De siste fem sesongene har han kjempet om toppscorertittelen i divisjonen hvert eneste år og vunnet den to ganger. I årets sesong ble det bare en cupkamp og en halvtime av første serierunde mot Rosenborg 2. Da smalt det skikkelig for spissen som stort sett har holdt seg skadefri.