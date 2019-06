Forskerfabrikkens sommerskole kan bli avlyst

Pluss

Sommerskolen er et sommerferietilbud for elever som skal opp i 5., 6. og 7. klasse til høsten. Forskerfabrikkens mål med sommerskolen, er å styrke barns realfagkompetanse gjennom lek, eksperimenter og utforskning av naturen. Sommerskolen blir arrangert over hele landet, også i Orkdal.