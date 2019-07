Nå må Orkdal kommune snakke med Salvesen & Thams om kino

Pluss

Lørdag kunne ST presentere Salvesen og Thams' planer for et nytt bygg på Sæther-eiendommen på Orkanger. Skibnes arkitekter har på oppdrag av Salvesen & Thams tegnet et hundre meter langt bygg inntil Orkdalsveien. Daglig leder i utbyggingsselskapet, Yngve Bakken, opplyser at Salvesen og Thams ser for seg at senteret skal fylles opp med «opplevelser og aktiviteter», med hovedfokus på mat. Han ser for seg dagligvare, kurs- og konferanselokaler, rastaurant, lokalmat - og kanskje kino.