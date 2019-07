Å vente til ting er ødelagt, er dyrt

Pluss

I 2017 kunne ST avsløre at betongen var i ferd med å smuldre opp armeringsjernet stakk opp av brudekket på Forve bru. Det førte til at Statens vegvesen måtte stenge brua i seks uker i forbindelse med oppgradering og reparasjon. Stenginga fikk store konsekvenser, ikke minst for handelsstanden på Fannrem som tapte millionbeløp på redusert gjennomgangstrafikk. Brua måtte også stenges en periode i fjor for endelig ferdigstilling av arbeidet. Man trenger ikke være veiingeniør for å skjønne at samfunnskonsekvensene og kostnadene ville blitt betydelig mindre om man hadde vedlikeholdt brua slik at den ikke «havarerte».